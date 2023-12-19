Erzurumspor FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 16. haftasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'da başlayacak Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçında hakem Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Ligde son hafta deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'ya 4-1 mağlup olan mavi-beyazlı takımın oynadığı 15 maçta 6 beraberlik, 5 yenilgi, 4 de galibiyeti bulunuyor.

Puan tablosunda 18 puanla 12. sırada yer alan Erzurum temsilcisi, karşılaşmadan galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

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