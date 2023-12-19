Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Erzurum merkezli 3 ilde, bir uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum merkezli 3 ilde, bir uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla yaptığı çalışmaların ardından Erzurum'un yanı sıra İstanbul ve Ağrı'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 330 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 metamfetamin kullanma aparatı, 12 cep telefonu ve bunlara ait sim kart, ruhsatsız olan birer tabanca, kurusıkı tabanca ve pompalı av tüfeği ve 89 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Jandarmanın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde uyuşturucuyla mücadelesinin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
        Erzurumspor FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi fuarlarla öğrencilere kariyer planl...
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi fuarlarla öğrencilere kariyer planl...
        Erzurum'da kar nedeniyle 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Erzurum'da kar nedeniyle 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Örnek olacak kayakçılar yetiştirmeye odaklandılar
        Örnek olacak kayakçılar yetiştirmeye odaklandılar
        Eşini öldüren Gürcistanlı kadın için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Eşini öldüren Gürcistanlı kadın için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
        Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor