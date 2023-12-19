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        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sağlıkçılar, vatandaşlara çalışmalarını anlattı

        Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (KUDAKAF 23) İl Sağlık Müdürlüğünce açılan stant da sağlıkçılar, vatandaşlara çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:17
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        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sağlıkçılar, vatandaşlara çalışmalarını anlattı
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        Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (KUDAKAF 23) İl Sağlık Müdürlüğünce açılan stant da sağlıkçılar, vatandaşlara çalışmalarını anlattı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KUDAKAF 23 kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açılan standın ilgi gördüğü belirtildi.

        Stantta, fotoğraf sergisi ile ambulanslarda sağlıkçılar vatandaşlara çalışmalarını anlattı.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, fuara gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

        Bedir, fuarın Türkiye'nin en kapsamlı bölgesel etkinliklerinden biri olduğunu ifade ederek, iki gün boyunca gerçekleşen çalışmaların halkı bilinçlendirmek adına önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

        Fuara on binlerce kişinin katıldığını belirten Bedir, "Bu etkinlik, bölgede sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir platform oldu." dedi.

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