Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum güneş enerjisi potansiyeliyle öne çıkıyor

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum güneş enerjisi potansiyeliyle öne çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını söyledi.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen, "GES İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile ETSO Meclis üyeleri ve sanayiciler katıldı.

        Başkan Özakalın, toplantıda yaptığı konuşmada, 1. ve 2. etap alanda güneş enerji santrali kurulması yönünde 2. OSB yönetim olarak karar alınması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alınmasıyla ilgili süreçlere yönelik bilgilendirme yaptı.

        Erzurum’un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu vurgulayan Başkan Özakalın, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını ifade etti.

        Yapılaşmanın durdurulduğu ve yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğe sahip 2. OSB 1. ve 2. Etap alanın GES projesi için çok uygun olduğunu belirten Başkan Özakalın, şöyle konuştu:

        "Söz konusu bu alanda GES projesini hayata geçirmek amacıyla ETSO öncülüğünde bir girişimde bulunmak ve bu girişimin nasıl bir model üzerinde inşa edileceği yönünde istişareler yapmak adına ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu istişare ve değerlendirmelerin ardından sektör temsilcilerinin de katkılarıyla en doğru modelin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

        KOSGEB İl Müdürü Aktaş da KOSGEB'in, "Yeşil Sanayi Destek Programı" hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Aktaş, Dünya Bankası ile Türkiye'deki sanayi firmaları için etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 milyon dolarlık bütçeyle 2023-2029 yılları arasında "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" yürütüleceğini anlattı.

        TKDK İl Koordinatörü Kılıç da IPARD 2 programının tamamlandığını hatırlatarak, yakın zamanda detayları belli olacak IPARD 3 programı kapsamında sağlanacak desteklerle ilgili ETSO üyelerini bilgilendireceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Rus generalin yazdığı Sarıkamış'ta donarak şehit olan binbaşı ve askerlerin...
        Rus generalin yazdığı Sarıkamış'ta donarak şehit olan binbaşı ve askerlerin...
        Kızak yapımıyla başladığı marangozlukta 55 yılı geride bıraktı
        Kızak yapımıyla başladığı marangozlukta 55 yılı geride bıraktı
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus...
        Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus...
        Erzurum'da düzenlenen "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi
        Erzurum'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin eşi ve arkadaşına dava açıldı
        Erzurum'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin eşi ve arkadaşına dava açıldı