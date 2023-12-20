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        Erzurum'da bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu

        Erzurum'da, bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:32
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        Erzurum'da bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu
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        Erzurum'da, bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu.

        Büyükşehir Belediyesine ait Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'na giren Alper Cihan Karabak'ı (28), yüzme hocası suyun üzerinde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabak, acil yoğun bakım servisi ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Karabak'ın Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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