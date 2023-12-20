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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:08
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mehmet Pekmezci, Hasan Erdoğan

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 46 Furkan Özhan), Estrela (Dk. 71 Alican Özfesli), Özgür Sert, Sefa Akgün (Dk. 46 Hasan Batuhan Artarslan), Rosheuvel, Eren Tozlu

        Ümraniyespor: Ubeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 87 Muhammed Mert), Cofie (Dk. 74 Melih Okutan), Diniyev (Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 64 Onur Ayık), Bouali (Dk. 74 Mustafa Eser)

        Goller: Dk. 40 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 90+5 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 52 Cofie, Dk. 87 Diniyev, Dk. 90+6 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 72 Mustafa Yumlu, Dk. 90+6 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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