Stat:ErzurumKazım Karabekir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mehmet Pekmezci, Hasan Erdoğan

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 46 Furkan Özhan), Estrela (Dk. 71 Alican Özfesli), Özgür Sert, Sefa Akgün (Dk. 46 Hasan Batuhan Artarslan), Rosheuvel, Eren Tozlu

Ümraniyespor: Ubeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 87 Muhammed Mert), Cofie (Dk. 74 Melih Okutan), Diniyev (Dk. 87 İlhami Siraçhan Nas), Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 64 Onur Ayık), Bouali (Dk. 74 Mustafa Eser)

Goller: Dk. 40 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 90+5 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 52 Cofie, Dk. 87 Diniyev, Dk. 90+6 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 72 Mustafa Yumlu, Dk. 90+6 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

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