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        Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının özellikle ikinci yarı iyi oynadığını, kaybedilen 2 puanı gelecek hafta telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:05
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        Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının özellikle ikinci yarı iyi oynadığını, kaybedilen 2 puanı gelecek hafta telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.

        Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantöısında, son dönemdeki hakem olaylarına dikkati çekip, bugün hakemin iyi bir maç yönettiğini belirtti.

        Hakemin bir kaç hatasının dışında genel olarak iyi niyet gösterdiğini ifade eden Kutlu, "Maçın hakemini tebrik ediyorum. Özellikle çok net penaltı ve Cofie'yi ikinci sarı karttan atması gereken bir pozisyon vardı ama iyi niyet sergiledi. Bunların dışında çok iyi bir maç yönetti. VAR'dan dönmesi gereken kararlar vardı çünkü penaltıyı göremeyebilir. Biz ekranda seyretmeden penaltı olduğunu fark etmemiştik ama baktıktan sonra gördük. VAR'daki hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem sahada iyi bir duruş sergiledi. 90 dakikaya baktığımız zaman iyi bir maç yönetti diyebilirim." diye konuştu.

        Kutlu, maçta 5 dakika uzatma bölümümün yeterli olmadığını, bu sürenin 10 dakikanın üzerinde olması gerektiğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

        "Rakibimize verdiğimiz tek pozisyonda gol yedik. İlk yarı bizim pozisyonlarımız vardı ama üstünlük kuramamıştık, biraz tutuktuk. Ancak rakibimize de pozisyon vermedik. İkinci yarıda ise futbolcuların hepsinin alnından öpüyorum. Gerçekten bir takımın reaksiyon vermesi ancak bu kadar olabilirdi. Ben sayamadım, çok fazla kaleciyle başa başken atamadığımız pozisyon var. Bunları değerlendiremedik. Bir takıma karşı ancak bu kadar iyi oynayıp, bu kadar pozisyona girebilirlerdi. Yürekleriyle oynadılar. Üç puanı farklı bir skorla hak etmiştik. Telafi ederiz, yeter ki oyuncularım özellikle ikinci yarı sahadaki duruşlarını, mücadelelerini, inanmışlıklarını ortaya koydukları futbol anlayışını devam ettirsinler."

        Takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun iki gün önce annesini kaybetmesine rağmen maça çıktığını belirten Kutlu, gelecek hafta Eyüpspor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

        Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "19 puana ulaştık ve önümüzde Eyüpspor maçı var. Orada bu maçın ikinci yarısındaki oyunu ortaya koyarsak, kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncularım böyle zor maçları seviyor. Takım kaptanımız Mustafa Yumlu iki gün önce annesini kaybetti. İnşallah mekanı cennet olur. Büyük bir fedakarlık gösterip burada ne kadar önemli bir karakter olduğunu, bu camiayı ne kadar sahiplendiğini gösterdi. Sahada müthiş mücadele verdi."

        - Gürsel: "Erzurum takımıyla kendi sahasında oynamak kolay değil"

        Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda Erzurumspor'a karşı oynamanın zorluğundan bahsederek, "Ne zaman olursa olsun Erzurum takımıyla kendi sahasında oynamak kolay değil. Bütün şartlar takımlar için aynı ama Erzurum takımıyla hangi ligde, hangi şartta oynarsan oyna kolay değil." dedi.

        Maçta 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü bulabilecekmlerini aktarırken, şunları söyledi:

        "Bizi üzen, son dakikada gelen gol. Ancakm bu futbol ve hakem düdüğünü çalmadan oyun bitmiyor. Oyunun uzatma bölümünde ayağımızdaki topları çok kolay rakibe verdik. Oralarda kendi adımıza eksiklik olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü oyunu orada bitirmemiz gerekiyordu, bitiremedik. İlk yarının bitimine bir hafta kala geldiğimiz noktada Erzurum takımıyla berabere kalma bizi üzüyorsa, demek ki önemli bir yol kat etmişiz. Olayın güzel tarafı bu. İki puan kaybetmek bizim için üzüntü verici. Önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki Giresunspor maçını en şekilde değerlendirip, inşallah 3 puanla devreyi bitirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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