Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da nehirler, göletler dondu, araç, ev ve işyeri camları buz tuttu.

Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da nehirler, göletler dondu, araç, ev ve işyeri camları buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da nehirler dondu, bitkilerin üzerini kırağı kapladı, araç, ev ve işyeri camları buz tuttu.

Kentte bazı sürücüler dondurucu soğuk nedeniyle buzla kaplanan araçlarının camlarını kazıyıcı yardımıyla temizlemeye çalıştı.

Bazı sürücüler ise araçlarının camlarına branda ve battaniye örttü.

- Kars

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle dere ve göletler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte araç camları ve bitkilerin üzeri kırağı ile kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümleri ile kentteki bazı göletler buz tuttu. Merkeze bağlı Boğazköy köyünde su savakları buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle Hançerli Göleti dondu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan battaniye örterek korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar da araçlarının boşalan akülerini takviye yöntemiyle çalıştırdı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışından sonra ilçede aşırı soğukların etkili olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı gece eksi 15 derecelere kadar düşüyor. Hançerli Göleti tamamen donmuş." dedi.

- Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle kentte buzlanma oluştu.

Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

- Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava etkili oluyor.

Nehir ve derelerin donduğu kentte, ev ve işyeri camları da buz tuttu.