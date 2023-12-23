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        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı ile tipi etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:49
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        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
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        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı ile tipi etkili oluyor.

        Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma başlattı.

        Trafik polisleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşın, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde konuşlandı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

        Kar bazı noktalar tipiye dönüştü. Kent merkezi, Göle ve Çıldır ilçelerinde yoğunlaşan tipi görüş mesafesini düşürdü.

        Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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