Erzurum ve Kars'ta doktorlar Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi Erzurum ve Kars'ta görev yapan hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sesiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Erzurum ve Kars'ta görev yapan hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sesiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla açıklama yapılacak alana yoğun kar yağışı altında yürüdü.

Çocukların balonlarla destek verdiği yoğun kar altındaki yürüyüşün sonunda grup adına Dr. Sümeyye Koçaslan, basın açıklamasını okudu.

Koçaslan, açıklamasına, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri anarak başladı.

Filistin'de yıllardır sistematik bir zulüm ve işgalin olduğunu ifade eden Koçaslan, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin kış ayında çıplak bir şekilde araçlara bindirilmesi, dünyaya küçük düşürülmek istenmesi, nereye götürüldüklerinin bilinmemesi, insanı derinden üzüyor ve yaralıyor. Binlerce Filistinli, yıllarca hijyen ve sağlık hizmeti almadan İsrail hapishanelerinde işkencelerle ömürlerini geçirirken, bizler gözlerimiz kulaklarımız kapalı şekilde nasıl daha iyi yaşarız onun derdindeyiz. Onların da en az bizim kadar iyi bir yaşama, sıcak bir yuvaya, huzurlu bir ülkede yaşama hakları var."

Koçaslan ayrıca Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

Program, İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua etmesiyle sona erdi.

- Kars

Kars'ta da görev yapan hekimler, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" sloganıyla Fethiye Camisi önünde toplandı.

Burada "Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" pankartıyla yürüyüşe başlayan hekimler, Faikbey ve Atatürk caddeleri üzerinden Kars Kalesi eteklerine geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan İhsan Topaloğlu, işgalci İsrail saldırılarında kayıpların sayısının 27 bin geçtiğini belirterek, "8 bin çocuk, 6 bin 200 kadın, 310 sağlık çalışanı, 97 hekim öldürüldü." ifadelerini kullandı.