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        Doğu Anadolu'da "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda ödüller verildi

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda dereceye giren gazetecilere ödülleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:27
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        Doğu Anadolu'da "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda ödüller verildi
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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda dereceye giren gazetecilere ödülleri törenle verildi.

        Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada, yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.

        Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Yarışma dallarına, gazete ve televizyonlarda kullanımı dikkate alınarak karikatür ve dron görüntüsü kategorileri de eklendi.

        Yarışmada, 16'sı Erzurum Bölge Müdürlüğü, biri Trabzon Bölge Müdürlüğünde görev yapan 17 Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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