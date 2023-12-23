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        Erzurum'da bir gencin bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da bir gencin kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:48
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        Erzurum'da bir gencin bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da bir gencin kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Atatürk Üniversitesi kampüsünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu anlaşılan iki taraf arasında trafikte çıkan tartışma, kampüs içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Y.Ç. (18), Serhat Bayram'ı (23) göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Y.D. (19) ile olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Bayram'ı yaralayan zanlı ile arkadaşı üniversite girişinde suç aleti bıçakla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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