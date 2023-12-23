Erzurum'da bir gencin bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da bir gencin kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu anlaşılan iki taraf arasında trafikte çıkan tartışma, kampüs içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.Ç. (18), Serhat Bayram'ı (23) göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Y.D. (19) ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Bayram'ı yaralayan zanlı ile arkadaşı üniversite girişinde suç aleti bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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