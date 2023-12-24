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        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi

        Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:56
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        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
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        Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın."

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