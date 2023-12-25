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        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ile Tunceli'de soğuk hava ve buzlanma, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:19
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        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ile Tunceli'de soğuk hava ve buzlanma, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Erzurum'da, gece boyunca etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

        Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, buzlanma meydana geldi.

        Belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde kar küredi.

        Soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı, belediye ekipleri kar küreme çalışması yürüttü.

        Sarıkamış ilçesinde da kar sonrası tipi etkili oldu.

        Ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyen vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çekti.

        - Ardahan, Ağrı

        Ardahan il merkezi yağış sonrası beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.

        Ağrı'da ise etkili olan tipi nedeniyle bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde ise kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

        Vatandaşlar, soğuk havada ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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