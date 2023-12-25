Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Kars, Tunceli ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 1993 sürücüye ceza kesild...
        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 1993 sürücüye ceza kesild...
        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor
        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
        Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi
        Doğu Anadolu kara teslim; yollar kapandı, çok sayıda kaza meydana geldi
        Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor
        Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor