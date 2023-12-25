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        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki gerginliğe ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:37
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        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki gerginliğe ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 10 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Müştekilerden S.B, beyanında, mitingi dinlemek için gittiği alanın kalabalık olduğunu, taş isabet etmesi sonucu yaralandığı için şikayetçi olduğunu belirtti.

        Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar edip beraatlerini istedi.

        Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

        İddianamede, ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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