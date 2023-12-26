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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:21
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da, iki gündür etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte, şadırvanlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

        Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Kentin bazı bölgelerinde ise kar ve tipi etkisini gösteriyor.

        Göle ilçesinde ekipler, cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda oluşan buz kütleleri Kars Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

        Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle bazı sulak alanlar da dondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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