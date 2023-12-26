Erzurum'da "2023 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni" yapıldı Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yıl içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcu ve antrenörler için "2023 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni" düzenlendi.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yıl içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcu ve antrenörler için "2023 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni" düzenlendi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden yaklaşık 400 sporcu ve antrenör için ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Harekatında şehit olan "Mehmetçikler" için türkü eşliğinde sinevizyon gösterisi yapıldı, vatandaşlar ile sporcular ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, burada yaptığı konuşmada, sporun toplumu birleştirici gücünün yanında, ekonomiye ve uluslararası olarak sağladığı katkılardan dolayı önem verilmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.

Spor faaliyetlerin eksiksiz yürütülmesi için hem merkezi hem de yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, altyapıyı hazırlayarak bütün illerimize eşit şartlarda sunmakta, il müdürlüklerimiz de personelleri ve antrenörleriyle bu hizmete katkı sağlamakta. Yerel yönetimlerimizle bu konuya önemli katkılar sağlanmaktadır." dedi.

Öztürk, sporun gençler arasında birçok problemin aşılmasını sağlayacak bir anahtar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sportif başarıların nice sporcuları etkileyerek önümüzdeki yıllarda daha da artması gayesiyle, her konuda olduğu gibi sporda da güzel ve başarılı örneklere ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Derece yapmış, ahlaken de kendisini ispatlamış, size örneklerin artmasının bu konuda bizlere daha büyük teşviklerle başarıya ulaştıracağına olan inancımızla ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettikleri için sporcularımız ve onların çok kıymetli ailelerini, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve il temsilcilerimizi başarıdan dolayı kutluyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Çelebi de müdürlüğe ait tesislerde 220 antrenör ile 44 spor branşında 17 bin lisanlı sporcuyla çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ve imkanların artmasıyla ailelerin, çocuklarını spora yönlendirdiğini belirten Çelebi, "Bakanlığın, spor projeleri doğrultusunda başarı elde eden sporcularımız, sporcu eğitim merkezlerine, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne yerleştiriliyor. Son derece modern olan bu kamplarımızda fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlarca, sporcuların, mental ve fiziksel olarak müsabakalara hazır olmalarını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmelerine özen gösteriliyor. Yapılan protokollerle, sporcuların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri, sporcular, antrenörler ile vatandaşlar katıldı.