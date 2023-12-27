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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:30
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 960'ı ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı olan 48 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyü ile Ardahan'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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