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        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi'nden DEM Parti'ye tepki

        Erzurum'da Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, DEM Parti İl Bakanlığı Binası önünde basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:59
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        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi'nden DEM Parti'ye tepki
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        Erzurum'da Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, DEM Parti İl Bakanlığı Binası önünde basın açıklaması yaptı.

        Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, bina önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta terör saldırısında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

        Eski adı HDP olan partinin sürekli isim değiştirdiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "HDP ve DEM alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir. Partinin eş başkanı Tuncer Bakırhan denilen hain, bebek katili, İmralı canisine özgürlük isterken, 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlısı da Trabzonlusu da rahat etmeyecek' diyerek bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir. Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar, her dönem oldu."

        Demir, ülkedeki milli birlik ve beraberliğin sadece terör örgütlerine değil, bütün dünyaya gösterildiğini belirterek, bu beraberliği bozmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

        Vakıf olarak terörü lanetlediklerini söyleyen Demir, "Batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi PKK terör örgütüyle iltisaklı olan ve kalkan olmaya çalışan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler, Meclis'ten gidene kadar mücadelemiz devam edecektir. Gazi Meclisimizde, hainlerin, teröristlerin bulunması, milletimizi ve bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almalarına dayanamıyor. Bu milletin alın teri ve birikimiyle oluşmuş gelirleri bu hainlerin, ceplerine girmesini istemiyoruz. Bu hainlerin çocukları, denizlerde eğlenirken, şaşaalı hayatlarını sürdürürken, sıvasız evlerde büyüyen evlatlarımız şehit ediliyor." diye konuştu.

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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