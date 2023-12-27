Erzurum'da düzenlenen "Snowboard Milli Takım Seçmeleri" tamamlandı

Erzurum'da gerçekleştirilen "Snowboard Milli Takım Seçmeleri" tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunca Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard Milli Takım Seçmeleri'ne 10 kız ve 18 erkek sporcu katıldı.

Seçmeleri başarıyla tamamlayıp milli takıma girmeye hak kazanan sporcular şöyle:

- Snowboard Erkek Milli Takımı:

1- Uğur Koçak

2- Emre Boydak

3- Ömer Faruk Keleşoğlu

4- Efe Yücedal

- Snowboard Kadın Milli Takımı:

1- Selin Gülce Güler

2- Nisa Özsoy

3- Nursu Zişan Bayhan

4- Nesibe Yağmur Şengül

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