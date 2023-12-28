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        Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum'da soğuk hava ve buzlanma, Ardahan'da soğuk hava, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:33
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        Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum'da soğuk hava ve buzlanma, Ardahan'da soğuk hava, kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

        Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buzla kaplandı, şadırvanlar dondu.

        Belediye ekipleri, kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Soğuk havanın yanı sıra yer yer kar etkili oldu.

        Kar, kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüşüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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