Erzurum ile Ardahan'da 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da, 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.
Ardahan'da da kapalı olan 3 köy yolunun açılması için ekipler çalışıyor.
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