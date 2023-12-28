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        Erzurum ile Ardahan'da 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:08
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        Erzurum ile Ardahan'da 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da, 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.

        Ardahan'da da kapalı olan 3 köy yolunun açılması için ekipler çalışıyor.

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