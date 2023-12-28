Tarım ve Orman İl Müdürü Kenger'den Ziraat Mühendisleri Odası'na ziyaret

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alparslan Kenger, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti.

Kenger, Şube Başkanı seçilen Serkan Tercan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette, kentin tarım ve hayvancılığı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.