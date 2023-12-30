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        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan yeni yıl mesajı

        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:59
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        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan yeni yıl mesajı
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        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yırtar, videolu mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı "dadaşlar" diyarı kadim şehir Erzurum'da, yeni yılı karşılamanın heyecan ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

        Geçmiş yıllarda ülke ve milleti derinden yaralayan, 100 yılın afeti 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yırtar, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ahirete irtihal etmiş kahraman gazilerimiz, bayrak, vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 2024 yılının başta ülkemiz olmak üzere Gazze ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşliği getirmesini, savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, huzur ve refahın egemen olduğu yeni yıl olmasını temenni ediyorum."

        Yırtar, Erzurum'un huzuru için mesai gözetmeden çalışan tüm mesai arkadaşları ve ailelerinin de yeni yılını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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