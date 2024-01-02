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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum'da soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, Ardahan ile Kars'ta akarsu ve göllerin yüzeyi dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:10
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Erzurum'da soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, Ardahan ile Kars'ta akarsu ve göllerin yüzeyi dondu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

        Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Akarsu ve göllerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        - Kars

        Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, arabaların camları buz tuttu.

        Acısu Deresi'nin tamamen donduğu ilçede hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

        Vatandaşlardan Ümit Günay, kar yağışının ardından ayazın başladığını belirterek, "Havalar soğudu sabah arabaları zor çalıştırdık. Sarıkamış'ın kışı geldi." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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