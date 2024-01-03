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        Erzurum'da özel harekatçılar zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor

        TALHA KOCA - Emniyet teşkilatındaki tüm birimlerin zorlu operasyonlarına destek verip huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel harekat polisleri (PÖH), zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:13
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        Erzurum'da özel harekatçılar zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor
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        TALHA KOCA - Emniyet teşkilatındaki tüm birimlerin zorlu operasyonlarına destek verip huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel harekat polisleri (PÖH), zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.

        Teşkilatta gönüllülük esasıyla seçilip terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla görev yapan PÖH timleri, her an göreve gidecek gibi 7/24 hazır bekliyor.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri de bilgi ve tecrübelerini pekiştirip zinde kalmak için farklı senaryolar üzerinde sürekli tatbikat yapıyor.

        Bu kapsamda senaryo gereği 9 kişiden oluşan tim, metruk binada bir teröristin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçerek yerli ve milli zırhlı taktik araç Ejder Yalçın ile bölgeye intikal etti.

        Tim, bina çevresinde gereken plan ve çalışmayı yapıp önlem alarak, operasyon köpekleriyle binaya girip, koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri ses bombası attı.

        Ardından içeri giren operasyon köpeği, ateş eden teröristi kolundan yakalayarak yere yatırdı ve arkadan gelen tim teröristi etkisiz hale getirdi.

        - Hedef, 400 metreden tam isabetle vuruldu

        Tatbikatın ardından atış kabiliyetlerini geliştirmek için yaklaşık 2 bin rakımdaki poligonda atış yapan keskin nişancı özel harekatçılar da hedefi, rüzgar hesaplamasının ardından yaklaşık 400 metreden tam isabetle vurdu.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, özel harekatçıların asli görevlerinin yanı sıra ilçe girişlerindeki stratejik uygulama noktaları ile devlet erkanına yakın korumalık görevi üstlendiğini söyledi.

        Şehir içi operasyonlarda risk analizi yapıp özel harekatçılardan yararlanıldığını belirten Yırtar, "Sınır bölgesinde göç önlemeyle alakalı sınır devriyeleri görevlerinde Erzurum Özel Harekat Şubemiz aktif görev yapmaktadır." dedi.

        Yırtar, PÖH'lerin, zorlu arazi ve hava şartlarında başarıyla görev yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Özel harekat şubelerimiz, meskun mahal veya arazi operasyonlarında kullandığımız operasyon timlerimizden oluşuyor. Özel harekat göz bebeği bir şubemiz, tüm illerimizde bulunmuyor, stratejik önemi olan illerde bulunuyor. Bunun yanı sıra sadece terör operasyonlarında değil narkotik, asayiş, her türlü operasyonda, şehir içi operasyonlarda da risk analizleri yaparak özel harekat unsurlarımızdan yararlanıyoruz. Personelimiz, sınır ötesi görevlerde Irak'ın kuzeyi, İdlib, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde aktif görev üstleniyor."

        - "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker"

        Özel harekatçıların operasyonlarda tabancayla birlikte uzun namlulu ve aparatlı silahlar da kullandığını dile getiren Yırtar, şunları kaydetti:

        "Kademeli olarak yerli ve milli piyade tüfeklerimize geçmeye başladık. İnşallah silah sanayimiz geliştikçe tamamen dışa bağımlılıktan kurtulup kendi milli silahlarımızı kullanacağız. Özel harekatçılık fiziki şartları zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bundan dolayı performans kaybetmemek için eğitim yapmak lazım. Arazide günlerce yürüdükleri, zor sarp yerlere tırmandıkları oluyor. Bu da üzerlerinde 25-30 kilo yüklerle zinde ve güçlü olmayı gerektiriyor. Bu nedenle özel harekat birimlerimiz burada kaldıkları ve operasyonda olmadıkları dönemlerde devamlı spor yaparak, zindeliği korumak, güç kaybına uğramamak için ağır sporlar yapmaktalar. Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker. Arkadaşlarımız, operasyon olmayan dönemde zor sporlar yaparak zinde kalmaya çalışıyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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