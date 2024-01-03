Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kronik ve iyileşmeyen yaralar Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi edilecek

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, kronik ve iyileşmeyen yaraların tedavi edileceği poliklinik ve pansuman odaları bulunan kronik yara bakım ünitesi hizmete getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronik ve iyileşmeyen yaralar Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, kronik ve iyileşmeyen yaraların tedavi edileceği poliklinik ve pansuman odaları bulunan kronik yara bakım ünitesi hizmete getirdi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın tüm ülkeye, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

        Adını yeniliklerle duyuran Erzurum Şehir Hastanesi'nin, 2024 yılında da yeni bir hizmeti faaliyete geçirdiğini belirten Tör, kronik yara bakım ünitesinde hasta kabulüne başladıklarını söyledi.

        Polikliniğin, 4 servis yatağı ve pansuman odasından oluştuğunu, yara bakım ünitesinde genel cerrah uzmanı Mehmet Öztürk ve ekibince hizmet sunulacağını aktaran Tör, şunları kaydetti:

        "Burada özellikle diyabetik yaralar, geçmeyen yaralar, bası yaraları ve yatalak yaraları bulunan hastalar ile kronik yaralar tedavi edilecek. Burada ilgili poliklinik ve branşlarla multidisipliner hizmet verilecek. Kronik yara bakımı çok özelliklidir. Önce hastanın özeliklerini, yarasını bileceksiniz. Yaranın tedavisi ve gelişiminden sonraki faktörleri ortadan kaldırmak gerekli. Sonrasında ise hastaya hem psikolojik hem beslenme hem de yara bakımına yönelik eğitimler verilecek, yani bu iş uzun soluklu işlem."

        - Hastalara yaralarıyla ilgili eğitimler de verilecek

        Yara bakım ünitesi sorumlusu Dr. Mehmet Öztürk de kronik, diyabetik ve bası yaralarının yanı sıra burada iyileşmesi güç yaraların tedavilerini yapacaklarını ifade etti.

        Koordineli şekilde bu hasta gruplarını takip edeceklerini anlatan Öztürk, "Hastalarımıza, hastalıklarıyla alakalı eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Diyabetik bir hastada ya da bası ülseri yatak yarası olan hastada bu sorunların oluşmaması için neler yapması gerektiğini öğreteceğiz. Hasta evine gittiğinde bunları öğrenmiş olacak. Diyabet hastaların yaklaşık yüzde 15'inde ayak yarası oluşuyor. Eğer bunlar iyi bakım ve tedavi görmezlerse çeşitli uzuvlarında ampütasyon (kesilme) oluyor. Amacımız bunları önlemek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da özel harekatçılar zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatla...
        Erzurum'da özel harekatçılar zorlu görevlere gerçeğini aratmayan tatbikatla...
        Sıcak çayın yemek borusu kanserine etkisi bilimsel çalışmayla ortaya konuld...
        Sıcak çayın yemek borusu kanserine etkisi bilimsel çalışmayla ortaya konuld...
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı
        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da bir yılda trafik kurallarını ihlal eden 70 binin üzerinde sürücü...
        Erzurum'da bir yılda trafik kurallarını ihlal eden 70 binin üzerinde sürücü...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de...