Kronik ve iyileşmeyen yaralar Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi edilecek Erzurum Şehir Hastanesi'nde, kronik ve iyileşmeyen yaraların tedavi edileceği poliklinik ve pansuman odaları bulunan kronik yara bakım ünitesi hizmete getirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, kronik ve iyileşmeyen yaraların tedavi edileceği poliklinik ve pansuman odaları bulunan kronik yara bakım ünitesi hizmete getirdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın tüm ülkeye, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Adını yeniliklerle duyuran Erzurum Şehir Hastanesi'nin, 2024 yılında da yeni bir hizmeti faaliyete geçirdiğini belirten Tör, kronik yara bakım ünitesinde hasta kabulüne başladıklarını söyledi.

Polikliniğin, 4 servis yatağı ve pansuman odasından oluştuğunu, yara bakım ünitesinde genel cerrah uzmanı Mehmet Öztürk ve ekibince hizmet sunulacağını aktaran Tör, şunları kaydetti:

"Burada özellikle diyabetik yaralar, geçmeyen yaralar, bası yaraları ve yatalak yaraları bulunan hastalar ile kronik yaralar tedavi edilecek. Burada ilgili poliklinik ve branşlarla multidisipliner hizmet verilecek. Kronik yara bakımı çok özelliklidir. Önce hastanın özeliklerini, yarasını bileceksiniz. Yaranın tedavisi ve gelişiminden sonraki faktörleri ortadan kaldırmak gerekli. Sonrasında ise hastaya hem psikolojik hem beslenme hem de yara bakımına yönelik eğitimler verilecek, yani bu iş uzun soluklu işlem."

- Hastalara yaralarıyla ilgili eğitimler de verilecek

Yara bakım ünitesi sorumlusu Dr. Mehmet Öztürk de kronik, diyabetik ve bası yaralarının yanı sıra burada iyileşmesi güç yaraların tedavilerini yapacaklarını ifade etti.

Koordineli şekilde bu hasta gruplarını takip edeceklerini anlatan Öztürk, "Hastalarımıza, hastalıklarıyla alakalı eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Diyabetik bir hastada ya da bası ülseri yatak yarası olan hastada bu sorunların oluşmaması için neler yapması gerektiğini öğreteceğiz. Hasta evine gittiğinde bunları öğrenmiş olacak. Diyabet hastaların yaklaşık yüzde 15'inde ayak yarası oluşuyor. Eğer bunlar iyi bakım ve tedavi görmezlerse çeşitli uzuvlarında ampütasyon (kesilme) oluyor. Amacımız bunları önlemek." diye konuştu.