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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

        Erzurum,Kars ve Ardahan'da kar yağışı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:45
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı
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        Erzurum,Kars ve Ardahan'da kar yağışı sürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı.

        Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.

        - Kars

        Kars'ta da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Yağan karla ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

        - Ardahan

        Ardahan’da gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.

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