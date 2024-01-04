Erzurum,Kars ve Ardahan'da kar yağışı sürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı.

Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.

- Kars

Kars'ta da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Yağan karla ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

- Ardahan

Ardahan’da gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.

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