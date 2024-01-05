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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:07
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini beyaza bürüdü.

        Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.

        Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

        - Ağrı

        Ağrı’da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte gece etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

        İl merkezi karla kaplandı.

        - Tunceli

        Tunceli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

        Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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