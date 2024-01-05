Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum, Ağrı ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 24 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 100, Kars'ta ise 4 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.