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        Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ağrı ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:47
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        Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Ağrı ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 24 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 100, Kars'ta ise 4 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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