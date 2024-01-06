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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de kar yerini soğuk havaya bıraktı

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:17
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de kar yerini soğuk havaya bıraktı
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk havanın etkisiyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

        Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana gelen kentte, belediye ekiplerinin kar temizleme ve buz kırma işlemleri sürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan’da soğuk hava etkili oluyor.

        Yol ve kaldırımların kar ve buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü halı, battaniye ve brandalarla örttü.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Ağrı

        Ağrı’da dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresi de karla kaplandı.

        Dağın çevresinde gezintiye çıkan doğa tutkunları fotoğraf çektirdi.

        - Kars

        Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık, Hozat, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

        Dondurucu soğukların etkisiyle ilçelerdeki ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

        Park halindeki araçların camlarının da buzla kaplandığı ilçelerde, yaban ve sahipsiz hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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