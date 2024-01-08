FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen Erzurum'da yakalandı
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen, cezaevine gönderildi.
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ruhani K'nın kentte olduğunu tespit etti.
TSK'den ihraç edilen FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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