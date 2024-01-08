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        FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen Erzurum'da yakalandı

        Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:39
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        FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen Erzurum'da yakalandı
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        Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ruhani K'nın kentte olduğunu tespit etti.

        TSK'den ihraç edilen FETÖ hükümlüsü eski üsteğmen, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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