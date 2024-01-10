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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Güne nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:04
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Güne nedeniyle mesaj yayımladı.

        Çiftçi, mesajında, birbirinden önemli görev ve sorumlulukları üstlenen mülki idare amirler için devletin varlığını, bir babanın evladına gösterdiği şefkat misali vatandaşa hissettirmek başarının en önemli pusulası olduğunu belirtti.

        Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için mülki idare amirlerin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda en önemli vazifeleri üstleneceklerine ve görevlerini hakkıyla yerine getireceklerini vurgulayan Çiftçi, "Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, mensuplarımıza çalışmalarında başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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