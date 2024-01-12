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        Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 18. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:03
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        Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 18. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak.

        Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

        Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı takım, devreye 12. sırada girdi.

        Teksüt Bandırmaspor ile sezonun ilk karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrılan Erzurum temsilcisi, bu sefer deplasmanda kazanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        İlk yarıda çıktığı 17 maçtan 19 puan toplayabilen mavi-beyazlı ekibin 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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