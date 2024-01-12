Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 18. haftasında yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlı takım, devreye 12. sırada girdi.

Teksüt Bandırmaspor ile sezonun ilk karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrılan Erzurum temsilcisi, bu sefer deplasmanda kazanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İlk yarıda çıktığı 17 maçtan 19 puan toplayabilen mavi-beyazlı ekibin 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunuyor.