Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Erzurum merkezli 10 ilde, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum merkezli 10 ilde, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstihbarat Şube ​​​​​​​desteğiyle yürüttükleri çalışmada, bir suç örgütü üyelerinin kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi.

        Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer edip paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

        Ülke genelinde çok sayıda vatandaştan 6 milyon liradan fazla para dolandırdıkları saptanan örgüt üyelerine yönelik çalışma kapsamında, Erzurum merkezli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere 66 ekip halinde 135 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 dolar, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, başka kişiler adına düzenlenen çok sayıda banka kartı, para aktarımlarına ait banka dekontları ve flaş bellekler ele geçirilen operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 5 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 5 şehit
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak
        Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak
        Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' operasyonunda 20 gözaltı
        Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' operasyonunda 20 gözaltı
        Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı
        Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı
        Erzurum'da kaçak 2 bin 296 botoks ilacı ele geçirildi
        Erzurum'da kaçak 2 bin 296 botoks ilacı ele geçirildi
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2024 hedefi, 3 milyar doların üzerinde...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2024 hedefi, 3 milyar doların üzerinde...