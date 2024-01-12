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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:53
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        K.K'nin kullandığı 34 YJ 6276 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunun Büyüktüy mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücü ile araçtaki E.K. yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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