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        Milli atlet, olimpiyata katılmak için her gün 25 kilometre koşuyor

        TALHA KOCA - Bitlisli milli atlet İsmail Taşyürek, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için Erzurum'da her gün 25 kilometre mesafe koşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:03
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        Milli atlet, olimpiyata katılmak için her gün 25 kilometre koşuyor
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        TALHA KOCA - Bitlisli milli atlet İsmail Taşyürek, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için Erzurum'da her gün 25 kilometre mesafe koşuyor.

        Bitlis'in Hizan ilçesinde lise okurken 2020'de Trabzon'da katıldığı dağ koşusu milli takım seçmesinde 74 sporcu arasından 71. olduktan sonra hocasının desteğiyle atletizme başlayan 21 yaşındaki İsmail Taşyürek, çalışmalarını sürdürüyor.

        Taşyürek, İstanbul'da 2022'de düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Salon Seçmesi'nde 1500 metrede birinci, 3 bin metrede ikinci olduktan sonra milli takıma seçildi. Aynı yıl Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede ikinci olan Taşyürek, milli formayla ilk kez çıktığı yarışta uluslararası ilk başarısını kazandı.

        Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Taşyürek, başarılarını artırmak için her gün 25 kilometre koşup 4 saat antrenman yapıyor.

        Taşyürek, AA muhabirine, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı şekilde temsil edebilmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

        - "Orada üniversitemi ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim"

        Son katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlıktan dolayı istediği dereceyi kazanamadığını belirten Taşyürek, şöyle devam etti:

        "Şu anda iyim, önümde Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası var, aynı zamanda olimpiyat yılındayız. Şampiyonaya gitmeye hak kazandım. Orada üniversitemi ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Sonra Avrupa Akdeniz Şampiyonası var orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Bunun için çalışmalarım devam ediyor."

        Taşyürek, hedeflerine ulaşma açısından katılacağı yarışların kendisi için motivasyon olacağını belirtti.

        Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini dile getiren Taşyürek, şunları kaydetti:

        "Çok iyi bir serüvenden geçiriyoruz, inşallah daha iyisinin olacağına eminim. 2022'de İstanbul Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ülkemizde 3 bin metrede barajı geçtim. 8 dakika 13 saniyelik derece elde ettim. Benim için en önemli yarışmalardan biride Denizli'de yapılan Balkan Şampiyonasıydı. Orada 5 bin metrede ülkemi temsil ettim ve açık ara şampiyon oldum. Bu yarış bana büyük anlam kattı."

        - İdolünün yolundan ilerliyor

        İdolünün, hemşerisi Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan olduğunu işaret eden Taşyürek, Aslanhan'ın 2019'da olimpiyat şampiyonunun arkasından gelip ikinci olduğu yarışı izlediğini, o an "O yaptı da ben niye yapamayayım. Madalyayı o almışsa bende alabilirim" diye düşündüğünü söyledi.

        Şimdi Aslanhan ile takım arkadaşı olduğunu ifade eden Taşyürek, "Ülkemin başarılı sporcusu, onu taktir ediyorum. Zorluklar ve verilmeyen imkanlardan gelip, imkansızı başarmak her sporcunun istediği şeydir. Benim tek idolüm o, onun gibi olmak istiyorum. En önemlisi bu sporda ileriyi, geleceği görebilmek. Bakanlığımız, federasyonumuz ve antrenörlerim geleceğimizi görüyorlar, o ışığı veriyoruz. İnşallah 2024 olimpiyatlarına katılamasak bile 2028'e emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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