Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ve Ardahan'da 234 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ve Ardahan'da 234 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 222 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

        Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        BankAVM!
        BankAVM!

        Benzer Haberler

        Milli atlet, olimpiyata katılmak için her gün 25 kilometre koşuyor
        Milli atlet, olimpiyata katılmak için her gün 25 kilometre koşuyor
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak
        Erzurumspor FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak
        Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' operasyonunda 20 gözaltı
        Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' operasyonunda 20 gözaltı
        Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı
        Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı