Erzurum ve Ardahan'da 234 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 222 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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