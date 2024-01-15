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        Erzurum'da bir haftada 2 bin 56 sürücüye ceza kesildi

        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 2 bin 56 sürücüye ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:33
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        Erzurum'da bir haftada 2 bin 56 sürücüye ceza kesildi
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        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 2 bin 56 sürücüye ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 8-14 Ocak'ta, il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 220 emniyet kemeri takmayan, 101 hatalı park ile 354 ışık ihlali yapan, 616 hız sınırını aşan ve seyir halinde cep telefonu kullanan 101 sürücüye cezai işlem uyguladı.

        Denetimlerde, sürücülerden 2'sine yayalara geçiş hakkı vermemekten, 8'ine alkollü araç ve 123'üne ise muayenesiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

        Tehlikeli araç kullanan 8, sürücü belgesi olmayan 27 kişiye de işlem yapıldı.

        Ayrıca, 496 araç sürücüsüne de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

        Ekipler bir hafta boyunca yaptıkları uygulamalarda, toplam 2 bin 56 sürücüye ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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