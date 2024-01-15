Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren araçtaki 3 kişi yaralandı

Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 AHC 44 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kaldırıma çarptıktan sonra araziye girdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.