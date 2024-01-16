Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un dondurucu soğukları, olimpiyat kotası için çalışan Nursena'nın hızını kesmiyor

        TALHA KOCA - Milli atlet Nursena Çeto, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek için Erzurum'da dondurucu soğukların yaşandığı günlerde dahi antrenmanlarını aksatmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un dondurucu soğukları, olimpiyat kotası için çalışan Nursena'nın hızını kesmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TALHA KOCA - Milli atlet Nursena Çeto, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek için Erzurum'da dondurucu soğukların yaşandığı günlerde dahi antrenmanlarını aksatmıyor.

        Van'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce radyodan yapılan "Haydi çocuklar spora" çağrısı sonrası ailesinin desteğiyle atletizme başlayan 21 yaşındaki Nursena Çeto, 2019'da İtalya'nın Susa şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda kazanılan takım halinde ikincilik ile ilk uluslararası başarısını elde etti.

        Geçen yıl Karadağ'ın Nikşiç kentinde düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çeto, aynı yıl Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Kros Şampiyonası'nda da üçüncü oldu.

        Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Çeto, gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hayaliyle her gün yaklaşık 20 kilometre koşu yapıyor.

        - Çeto: "Kendi kendimi keşfettim"

        Nursena Çeto, AA muhabirine, milli formayla katılmayı planladığı tüm yarışlarda Türkiye'yi başarıyla temsil edebilmek için günlük 4 saat antrenman yaptığını söyledi.

        Yaklaşık 6 yıldır atletizmle ilgilendiğini ifade eden Çeto, "Birçok derecem oldu. Balkan şampiyonluğu ve ikinciliğim var. Pistte çok fazla kürsü yaptım, çok fazla derecem var. Avrupa'da kros koştum. En büyük hedefim de Dünya Üniversitelerarası Kros Şampiyonası'nın ardından olimpiyatlar." dedi.

        Çeto, ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Radyodan 'Atletizm yarışı var, katılmak isteyen gelsin.' diye bir anons geçti. Ben de onu duyduktan sonra direkt gidip kayıt yaptırdım. Aileme söyledim, onlar da destek verdi ve buralara geldim. Oradan sonra gittiğim her yarışta derece yapmaya başladım ve böylelikle kendi kendimi keşfettim. Her zaman iyi olacağımı düşündüm. Bundan sonraki hayatımın da inşallah daha iyi olacağına inanıyorum. Daha çok kürsü yapıp, bayrağımızı dalgalandırmayı planlıyorum."

        Türkiye'deki yarışlarda yaklaşık 150 madalya kazandığından bahseden Çeto, "Yurt dışında da çok fazla madalyam var. Bu yıl milli formayla 4 derece elde ettim. Önümde İstanbul'da düzenlenecek salon yarışım var. Orada koşup derece yapmayı hedefliyorum. En büyük hayalim Paris 2024 Olimpiyatları. İnşallah orada derece yapmayı hedefliyorum. Paris'e gidebilmek için hak kazanmam gerekiyor ve bunun için çalışıyorum. Paris'te koşup, bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum. Balkan şampiyonu olduğumda çok ağlamıştım. Bayrağımızı dalgalandırırken, İstiklal Marşı'mız okunurken çok ağlamıştık. Orada çok duygusal bir an yaşamıştım." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar hakim
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar hakim
        Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren araçtaki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren araçtaki 3 kişi yaralandı
        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Erzurum'da yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Erzurum'da yakalandı
        Erzurum'da bir haftada 2 bin 56 sürücüye ceza kesildi
        Erzurum'da bir haftada 2 bin 56 sürücüye ceza kesildi
        Erzurum ve Iğdır'da 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Iğdır'da 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli buz kesti
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli buz kesti