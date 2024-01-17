Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

        Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli ve Ardahan'da kar, Erzurum ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan fırtına bir süre sonra yerini aralıklarla kar yağışı ve tipiyle bıraktı.

        Kentte, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, şadırvanlar buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını örttükleri battaniye ve brandalarla soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ağrı

        Ağrı’nın Diyadin ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Murat Kanyonu’ndaki kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar etkili oldu.

        Yağışla ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü, ekipler yollarda kar küreme çalışması başlattı.

        Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        - Ardahan

        Ardahan’da kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Karla birlikte etraf beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Barınaktan sahiplenilen Hera, kayak merkezinin arama kurtarma köpeği oldu
        Barınaktan sahiplenilen Hera, kayak merkezinin arama kurtarma köpeği oldu
        Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı
        Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı
        Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurum-Tekman kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurum'un dondurucu soğukları, olimpiyat kotası için çalışan Nursena'nın h...
        Erzurum'un dondurucu soğukları, olimpiyat kotası için çalışan Nursena'nın h...
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar hakim
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar hakim
        Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren araçtaki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren araçtaki 3 kişi yaralandı