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        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:42
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        Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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