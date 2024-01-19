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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk havanın etkisiyle ağaçları kırağı tuttu, yol, kaldırım ile sulak alanlar buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:14
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk havanın etkisiyle ağaçları kırağı tuttu, yol, kaldırım ile sulak alanlar buzla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, şadırvanlarda da buzlanma meydana geldi.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için camlarını karton parçalarıyla kapattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava ve sis nedeniyle buzlanma oluştu.

        Kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde de sulak alanlar buzla kaplandı.

        Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşlardan Menderes Akın, soğuk hava nedeniyle bazı araçların donduğunu ve güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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