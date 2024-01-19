Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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