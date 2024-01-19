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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:56
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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