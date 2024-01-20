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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:17
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oldu
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Erzurum'da, gece yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

        Soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

        Park halindeki araçların karla kaplandığı kentteki baz şadırvanlarda buzlanma meydana geldi.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere göl ve akarsularda buz tabakası oluştu. Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar ile Çamlıçatak Ormanlığı kırağı ile beyaza büründü.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışının ardından etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kaldırımlardaki kar ve buzları temizledi.

        Kar yağışıyla Kars-Göle kara yolundaki köyler beyaza büründü.

        Karla kaplı Susuz ilçesine bağlı Taşlıca köyü, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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