Erzurumspor FK-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Ligin 19. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, oyuncuların sonuna kadar maçı bırakmadıklarını söyledi.

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bodrum FK'nın önemli bir takım olduğunu belirterek, "Onları tebrik ediyorum bu lige renk katıyorlar. Çok önemli ve değerli bir hocası var. Geçen sene final maçında Süper Lig'e çıkmayı kaybeden bir takım bugün de galip gelseler ligin ikinci sırasına yükselecekti. Hem kulüp hem de teknik direktör performansı olarak gerçekten önemli şeyler ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Maçta rakibe pozisyon vermediklerini iddia eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Sadece Gökdeniz'in ceza sahasında çektiği pozisyon demiyorum ama kalemize gelen şut olarak değerlendiriyorum. Onun haricinde bizim pozisyona çeviremediğimiz son paslar vardı. Oyuncularım gerçekten iki haftadır çok önemli performans ortaya koyuyorlar. Takdiri hak ediyorlar. Yönetim, taraftar ve ben karşılığını her zaman veriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta ligin güçlü ekibiyle maçımız var. Manisa'nın önemli kadrosu vardı, önemli takviyeler de yapıyorlar. Orada bu performansımızı sürdürmek istiyoruz."

Kutlu, takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun kariyerinde 500'üncü maçına çıktığını hatırlatarak, "Trabzonspor gibi değerli bir takımda oynadı ama burayla özdeşleşti. Burada da 100 maça çıktı o da çok önemli. Mustafa'yı Erzurumspor'a yakıştırıyorum inşallah futbolu bıraktıktan sonra kendisi nasıl isterse teknik direktör, antrenör, sportif direktör olarak bu kulübe hizmet verecek karakterde bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşun spikerinin Erzurum hakkında söylediklerine de değinen Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galiba maçı anlatan spiker Erzurum'da olmadığı için onlar İstanbul'dan anlatıyorlar buraya pek anlatıcı yollamıyorlar. İstanbul'dan nasıl seyrediyorsa öyle anlatıyorlar. Burada insan sağlığını etkileyecek derecede havanın soğuk olduğunu söylemiş. Biz kendimizi çok iyi hissediyoruz, geldiğimizden beri insan sağlığının etkileyecek bir soğuk görmedik. Aksine bugün hava çok güzeldi. Bodrum'da oynadığımız maç 50 derece vardı. Oralara gitmek deniz kenarı diye hoşlarına gidiyor ama buradaki en ufak sıkıntıyı bile dile getirmekten geri durmuyorlar. Erzurum'da hava güzel, saha şartlarımız Süper Lig'de dahil şu an zemin olarak en iyi zeminlerden bir tanesi. Daha dikkatli olurlarsa bizim de hoşumuza gider."

- Bodrum FK cephesi

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de zor bir maça çıktıklarını anlatarak, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizim için daha da zorlaştı. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi verdi. Fakat son dakikada maalesef yediğimiz golle mağlup olduk. Burada bir direnç koymaya çalıştık, koyduk ama yetmedi. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Buna benzer maçlar yaşadık. Bunları bir an önce arkamızda bırakıp yolumuza devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.