Erzurum'da trafikte tartıştığı polisi darbeden zanlı yakalandı

Erzurum'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı polis memurunu darbeden şüpheli ile yanındaki zanlı gözaltına alındı.

Ailesiyle seyahat eden polis memuru, 16 ASA 668 plakalı araç sürücüsü R.A. ile E80 kara yolunda yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.A. araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı. Polis memuru, üzerindeki tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı.

Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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