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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:57
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkili oldu.

        Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürüttü.

        - Ardahan ve Kars karla kaplandı

        Ardahan'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kars'ta ise yağışla cadde ve sokaklar karla kaplandı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küredi.

        Belediye ekipler, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

        Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.

        Vatandaşlardan Semih Cengiz, kar yağışının ilçeyi beyaza bürüdüğünü belirterek, "Sabah kalktık her taraf karla kaplı. Biz de iş yerlerimizin önünde, arabalarımızın üzerinde biriken karları temizledik. Sarıkamış karla güzel." dedi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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